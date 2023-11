José Mota, treinador do Farense, em declarações reproduzidas pela Lusa, após a vitória na receção ao Arouca (2-0), na 10.ª jornada da Liga:

«É muito bom. Sabemos como é difícil ter duas vitórias seguidas neste campeonato.

É bom estar num ciclo de três jogos sem perder e sabemos que os jogos vão ser todos eles muito difíceis. Temos de saber sofrer em muitos destes momentos, acho que estamos preparados para esse sofrimento, temo-lo demonstrado.

Na primeira parte, penso que fomos melhores, melhor equipa. O jogo, em algumas circunstâncias, foi dividido, mas sempre com sinal mais do Farense. Criámos mais perigo, fomos fortes nos corredores. Tivemos também a felicidade de acontecerem dois lances de grande penalidade, mas foram justos.

Conseguimos finalizar essas duas boas oportunidades e percebemos que, com 2-0 ao intervalo, tínhamos de ser inteligentes a gerir [na segunda parte]. Nem sempre o fomos, muito por mérito do adversário. Eles entraram fortes, determinados e nós não soubemos gerir tanto a posse de bola.

Os meus jogadores poderão ter desculpa: a exigência que têm tido ao longo dos últimos 12 dias, com viagens constantes, para a Taça de Portugal, em Vila Verde, depois Vila do Conde e Taça da Liga [em Lisboa] a meio da semana. São noites perdidas e temos estado muito preocupados com a recuperação dos atletas para os jogos.

Ainda bem que, ao intervalo, estávamos a vencer por 2-0. Gerimos esse resultado, podíamos ter tido mais tranquilidade em alguns momentos, para sair em transições e criar oportunidades. Começámos a gerir o jogo no nosso meio-campo, com o Arouca a tentar chegar ao golo com bolas paradas e muitos cruzamentos para a área. Nesse aspeto, em termos defensivos, estivemos muitíssimo bem.»