*por Edgar Pedreiro

José Mota, treinador do Farense, em declarações na conferência de imprensa, após o empate na visita ao Desportivo de Chaves (1-1), na 20.ª jornada da Liga:

«O resultado é sempre justo porque se resume aos golos, mas parece-me que fomos melhores e o Desp. Chaves só de bola parada chegou perto da nossa baliza. A expulsão, muitas vezes, não ajuda e criou mais intranquilidade entre os jogadores.

Na segunda parte não entrámos tão bem - e tenho de dizer - por mérito do Desp. Chaves, mas depois com as alterações voltámos a dominar. Depois, tivemos um atraso que facilitou a vida ao Desp. Chaves, mas a ter de haver um vencedor, tinha de ser o Farense.»