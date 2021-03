Declarações do treinador do Belenenses, Petit, na sala de imprensa do Estádio de São Luís, após a vitória por 1-0 ante o Farense, na 23.ª jornada da I Liga:

«Foi uma vitória boa, num jogo muito dividido. A primeira parte teve oportunidades para os dois lados. Não estivemos tão bem com bola, muito precipitados, fruto também de jogarmos contra um concorrente direto na tabela classificativa.»

«Na segunda parte, melhorámos um bocadinho nesse aspeto e tivemos situações para fazer golo. A do Miguel (Cardoso), que fez o golo, e a do Phete. Depois, o Farense procurou essa reação, mas foi um jogo dividido em que a vitória sorriu para o nosso lado, fruto do trabalho, da solidariedade e do empenho dos jogadores durante os 90 minutos. É uma vitória importante. Reagimos ao resultado negativo da semana passada e continuamos na luta pelos nossos objetivos.»