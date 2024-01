Seis minutos depois do golo de Evanilson, o FC Porto voltou a marcar no Algarve. Desta feita foi um argentino a fazer balançar as redes do Farense.

À entrada da área, na sequência de uma bola parada, Alan Varela rematou colocado e sem qualquer hipótese para o guarda-redes e fez o 2-0 na partida.