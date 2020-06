Os adeptos do Leixões decidiram manifestar-se contra o alegado apoio da Câmara Municipal de Matosinhos à construção da futura Cidade do FC Porto. Os matosinhenses colocaram várias tarjas pela cidade, exigindo uma aposta mais firme nos equipamentos desportivos locais.

«Ajudar um clube do município ao lado não beneficia os jovens da cidade», consideram os adeptos do Leixões, reclamando ritmo acelerado na requalificação do Complexo Desportivo Óscar Marques e na construção do futuro Campo de Santana.

Na semana passada, Jorge Nuno Pinto da Costa revelou que falta apenas definir o tipo de financiamento para a construção da Cidade do FC Porto, um objetivo assumido para o novo mandato.

«Temos em Matosinhos um terreno de 8 hectares, em que o PDM já está alterado, prevendo a construção de sete campos de futebol de 11 e dois campos de futebol de sete. Terá ainda uma zona residencial para 100 quartos. Temos dois tipos de financiamento já aprovados: um empréstimo bancário a 10 anos ou o investimento de um particular a 20 anos, em que pagaremos uma renda e no final o complexo passa para o FC Porto», explicou Pinto da Costa, que foi reeleito no domingo.