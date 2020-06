Após a derrota do Benfica e a goleada frente ao Boavista, o FC Porto ficou isolado no topo da Liga com três pontos de avanço, que virtualmente são quatro, visto que os dragões têm vantagem no confronto direto com as águias.



No entanto, Conceição recusou a ideia de que o título está entregue e frisou que não falou aos jogadores sobre o rival antes da partida.



«Falar do rival antes de um jogo é disparatado. Exibição à campeão? Não podemos isolar uma parte da outra. Hoje vi uma estatística num jornal... depois da retoma somos superiores em tudo menos em golos. De forma natural e tranquilo, chegámos à vitória contra uma equipa difícil que tem criado problemas a toda a gente, sobretudo nestes últimos jogos. Vai ser até ao fim», referiu, em conferência de imprensa, após a partida no Dragão.