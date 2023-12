Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-1 ante o Casa Pia, em jogo da 13.ª jornada da I Liga:

[Iván Jaime, Pepê e estratégia:] «Era pelo corredor central, mas não era bem no corredor central o que eu queria do Pepê e do Iván Jaime com bola, mas passou um bocadinho por aí. Se olharmos para o que é a organização defensiva do Casa Pia, é uma equipa que se fecha bem atrás, uma linha de cinco com três centrais, dois médios e os alas e o avançado muito por dentro. Então, tínhamos de descobrir o tal espaço que queríamos para criar desequilíbrio na organização defensiva do Casa Pia e acho que conseguimos por aí, quando tínhamos bola e depois também fomos fortes sem bola. Fomos pressionantes, a reagir de forma fantástica à perda da bola. Estou contente, em muitos momentos na organização coletiva, estivemos bem. Aqui ou acolá, um ou outro erro individual que, a mim, já me custa mais a digerir, mas são os tais erros que fazem parte do trabalho e da própria evolução dos jogadores.»

[Jogo com maior tempo útil de jogo do FC Porto:] «O tempo útil de jogo é o que é, quando dançamos, dançamos com um par e queria ter muitos jogos em que o tempo útil de jogo fosse acima da média, sem dúvida, porque nos favorece. Queremos um jogo corrido, intenso, com velocidade, pausado também, mas não a parar. Pausado com bola, mas infelizmente muitas vezes isso não acontece.»