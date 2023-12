Sérgio Conceição, na flash-interview da Sport TV, após a vitória do FC Porto sobre o Famalicão por 1-0

«Nós prevíamos isso. Os treinadores contra nós tentam sempre surpreender com a estrutura. O Moreno costuma utilizar um 442 e houve uma linha de seis, com pouco espaço por fora, muitos homens por dentro. Entrámos bem no jogo, podíamos ter definido melhor na primeira parte. Chaves saiu sem grande perigo. Depois, acontecem sempre lances que nos deixam intranquilos. Na parte final, com vários homens no ataque, o Chaves criou-nos dificuldades, mérito do Diogo Costa, mas podíamos ter feito mais golos. Falhámos em alguns pormenores. Por demérito nosso e da terceira equipa, só ficou 1-0.»

«Não nos encolhemos. As substituições foram à procura de mais golos. Circular a bola atrás, com os adeptos a querem sempre matar os adversários…é preciso ser equilibrado, atacar e defender. Ninguém gostaria de sair daqui com um empate, estamos habituados a ganhar. O Chaves arriscou na parte final, tivemos alguma ineficácia. Houve um ou outro lance muito duvidoso.»

«São situações em que se complica o jogo. Há vantagem e não se deixa correr…um ou outro lance dentro da área, mas é o que temos. Temos de olhar para nós, ir para a frente, vamos ter batalhas habituais neste clube.»

«Eu achei que a equipa estava com dinâmicas interessantes. Precisávamos de uma ou outra coisa diferente. Pepê e André Franco exploram bem o espaço interior, tínhamos alguns amarelos. Correu bem, esperei um bocadinho mais, mas teve sucesso.»

«Não falei com o presidente, mas parece-me que está encaminhado. Não é o momento para falar sobre isso.»