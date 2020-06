Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a vitória por 4-0 ante o Boavista, no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«Era um jogo no qual tínhamos de ser mais competentes no processo ofensivo, concluir tudo o que estamos a criar. Comparando todos os dados depois da retoma, nós estamos em tudo superiores, só na finalização estávamos a pecar.»

«Hoje fomos competentes, marcámos quatro golos, criámos mais quatro ou cinco chances, foi um bom jogo, principalmente na segunda parte. Penso que esta vitória é do grupo de trabalho.»

[Mexidas ao intervalo:] «Acho que era importante dar tranquilidade. E tranquilidade não é sinónimo de passividade. Sabia que se interpretássemos bem aquilo que falámos no balneário, para a segunda parte, íamos chegar ao golo. Era importante continuarmos consistentes defensivamente. É o terceiro jogo que não sofremos golo e mudei para a segunda parte. Os que entraram, não só os dois ao intervalo, mas também os outros, foram importantes na excelente segunda parte que fizemos.»

«Desde que estou aqui, o espírito de grupo é fantástico, mas hoje ficou demonstrado verdadeiramente que temos um grupo, onde quem está no banco está a torcer pelos companheiros, entra e dá um contributo positivo e quem ficou na bancada. Hoje fizeram uma surpresa aos colegas, apareceram no hotel e isso é demonstrativo da solidariedade e no espírito de grupo.»

«A minha postura e forma de estar é sempre a mesma, com ou sem público, gosto de viver intensamente todos os momentos na minha profissão. É um ambiente estranho, difícil, é tudo novo, já foi mais que falado. Ninguém era uma besta e agora é bestial, há que ter alguma serenidade e perceber que vai ser um campeonato duro até ao fim. Faltam seis jogos e estamos na luta e com vontade de atingir os nossos objetivos.»

«Temos de contar muito no que somos nós como equipa, preparar os jogos percebendo o que o adversário poderá fazer. Temos de trabalhar o que controlamos, a nossa equipa. O estado de espírito é importante. À medida que vai decorrendo o campeonato, existe a pressão nas equipas, umas pela salvação, outras pela Europa, outras pelo título, como o FC Porto e o Benfica. Vai ser uma luta até ao fim.»