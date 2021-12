Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Portimão Estádio, após a vitória por 3-0 frente ao Portimonense:

[Importância de ter chegado à vantagem ainda antes do intervalo]: «O golo foi importante, obviamente. Nós trabalhamos para marcar golos, não para sofrer. Foi um jogo difícil. O resultado três a zero, para quem não viu o jogo, pode pensar que foi fácil e não foi. O Portimonense tem jogadores com características que dificultam o jogo, no sentido em que, sem bola, são agressivos. Pressionam. Com bola, jogam de forma direta, com os jogadores que tem na frente, no corredor central e depois os alas rápidos sempre a atacar as costas da nossa linha defensiva.»

«É uma equipa difícil e, no início, tivemos dificuldade. Fomos ajustando e fomos, no fundo, impondo o que somos nós como equipa principalmente com bola. Criámos algumas situações perto do último terço e mesmo dentro da área. Para aquilo que produzimos, acho que fazemos ainda poucos golos, apesar de os resultados serem interessantes. Estamos com muita qualidade na primeira e segunda fase, mas na zona de definir e concluir, não estamos tão bem.»

«Tivemos muitos remates à baliza, muitas situações. Podíamos ter marcado um ou outro golo a mais, mas também podíamos ter sofrido, principalmente na oportunidade que tiveram no início. Foi uma exibição consistente.»

[Importância da vitória em jornada de dérbi e para o jogo com o Atlético de Madrid na terça-feira]: «Nós olhamos para o jogo, mas, sinceramente, não pensamos nisso. Se estivéssemos na última jornada, claro. Há uma caminhada longa a fazer e é claro que trabalhar em cima de vitórias convincentes, como esta, é importante, e com uma jornada importante na terça-feira. Preparámos o jogo com todo o respeito pelo Portimonense e focados e concentrados 100 por cento neste jogo só. Quando se defrontam dois rivais, um perde ou os dois ‘perdem’. É natural.»