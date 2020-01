Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo dos dragões em Alvalade, diante do Sporting.

«Hoje tivemos aqui um bom espetáculo de futebol, com três boas equipas. Com público que esteve fantástico e deu uma vida enorme ao espetáculo.

Foi um jogo extremamente exigente para nós pela qualidade do Sporting, que nos obrigou a ter qualidade também. Entrámos bem, a tentar explorar as debilidades do Sporting. Foi uma primeira parte amarrada, com o jogo controlado da nossa parte. Mas um erro nosso deu o golo ao Sporting. Na segunda

Na segunda parte o Sporting entrou forte, a conseguir chegar com facilidade aos corredores laterais e a tirar vários cruzamentos perigosos, sobretudo pelo lado esquerdo.

Por isso tivemos de fazer algumas alterações. Acho que a entrada do Luis Díaz e passar o Otávio para o meio foi chave do jogo, não pelo que o Nakajima estava a fazer, mas porque passamos a controlar melhor. Depois de marcar o segundo podíamos ter ampliado a vantagem, mas acho que isso seria injusto para o que o Sporting fez.»

[disse na flash que tinha sido o jogo mais complicado da época, porquê?]

«Porque o Sporting esteve bem organizado e com uma dinâmica ofensiva bastante interessante. A disponibilidade e mobilidade que a equipa tem do meio-campo para a frente mostra que o Silas está a fazer um excelente trabalho. Isso meteu a nu algumas situações de que já falei e exigiu de mim e da restante equipa técnica um repensar do que fazer na segunda parte.»