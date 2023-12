O FC Porto recebe o Casa Pia este sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa, para o qual já há equipas iniciais.

AS EQUIPAS PARA O FC PORTO-CASA PIA:

FC PORTO: Diogo Costa; Jorge Sánchez, Zé Pedro, Pepe, João Mendes; Pepê, Alan Varela, Eustáquio, Iván Jaime; Evanilson, Taremi.

CASA PIA: Ricardo Batista; Fernando Varela, Zolotic, Vasco Fernandes; Geraldes, Beni, Samuel Justo, Leonardo Lelo; Yuki Soma, Clayton, Tiago Dias.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Marko Grujic, Zaidu, Galeno, Namaso, André Franco, Fran Navarro, Gonçalo Borges.

SUPLENTES DO CASA PIA: Lucas Paes, Tchamba, João Nunes, Neto, Fernando Andrade, Felippe, Larrazabal, Jajá, Pablo Roberto.

No FC Porto, em relação ao onze do jogo ante o Estoril (derrota por 3-1 que ditou a eliminação na Taça da Liga), o treinador Sérgio Conceição faz seis alterações. Regressam ao onze Diogo Costa, Jorge Sánchez, Pepe, Alan Varela, Iván Jaime e Evanilson. Saem Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, David Carmo, Marko Grujic, Galeno e Francisco Conceição. Destes, David Carmo e Conceição nem no banco estão esta noite, o último por castigo.

No Casa Pia, o treinador Pedro Moreira faz duas alterações face à vitória ante o Portimonense, por 1-0: saem Larrazabal e Pablo Roberto, entrando André Geraldes e Beni Mukendi.

João Gonçalves é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por João Bessa Silva e Ângelo Carneiro. O quarto árbitro é Márcio Torres. No vídeo-árbitro está Gustavo Correia, assistido por Inácio Pereira.

Siga o FC Porto-Casa Pia ao minuto, no Maisfutebol.