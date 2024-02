FC Porto e Estrela da Amadora defrontam-se este sábado, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga.

Depois da derrota em Arouca por 3-2 e antes da receção ao Arsenal na quarta-feira, para a Liga dos Campeões, o FC Porto procura voltar às vitórias para, no mínimo, manter distâncias para Benfica e Sporting. Os dragões ocupam o 3.º lugar, com 45 pontos, a sete de águias e leões, sendo que a equipa orientada por Ruben Amorim tem ainda um jogo a menos.

Para este jogo, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, tem algumas baixas na defesa: Iván Marcano continua em tratamento e Fábio Cardoso e Wendell cumprem jogo de suspensão. A grande dúvida é o médio Alan Varela e uma certeza é a de que – como Conceição antecipou na antevisão – Mehdi Taremi não vai ser titular. Por outro lado, o cenário na defesa azul e branca abre a porta a que o recente reforço Otávio Ataíde possa mesmo estrear-se esta noite.

Já o Estrela vem de uma vitória caseira ante o Portimonense (3-0) que pôs fim a uma sequência de sete jornadas sem vitórias. Está no 14.º lugar, com 21 pontos, num grupo de equipas, do 12.º ao 15.º lugar, que têm a mesma pontuação (Estoril, Rio Ave, Estrela e Portimonense, por esta ordem).

O treinador, Sérgio Vieira, não pode contar com Miguel Lopes e Gustavo Henrique, sendo que Diogo Fonseca, Mansur e Keliano estão em dúvida.

O FC Porto-Estrela tem arbitragem de Tiago Martins e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.