Marko Grujic continua em dúvida para o clássico entre o FC Porto e o Sporting, agendado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão. A dois dias do encontro, o médio sérvio continua remetido a trabalho de ginásio e tratamento, sem pisar o relvado.

Sérgio Conceição não saberá se poderá contar com Grujic, mas tem à sua disposição Matheus Uribe, que recuperou dos problemas físicos apresentados em Vizela.

Wilson Manafá dividiu o seu tempo entre treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento.

O plantel do FC Porto treinou esta quinta-feira no Olival e repete o programa na sexta-feira.