Depois da vitória por 2-0 frente ao Sp. Braga, o FC Porto inicia a segunda volta da Liga no Estádio do Dragão frente ao Moreirense. Na primeira jornada do campeonato, os azuis e brancos venceram em Moreira de Cónegos por 2-1, com os golos a serem marcados por Frimpong, Toni Martínez e Wendell.

Agora, na décima oitava jornada, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Gonçalo Borges e Marcano, enquanto Taremi e Zaidu estão ao serviço das respetivas seleções. Nico González está castigado e por isso Eustáquio deve avançar para o onze do FC Porto.

No Moreirense, Sylla e Hernâni são baixas devido a lesão. Contudo, Rui Borges já deve voltar a utilizar Fabiano na ala direita da defesa e Ofori no meio-campo. Pedro Aparício deve manter a titularidade no ataque dos cónegos.

Antes da partida, refira-se, o técnico Sérgio Conceição teceu rasgados elogios ao Moreirense, «o campeão de inverno» da Liga.

VEJA NA GALERIA ASSOCIADA OS ONZES PROVÁVEIS DO FC PORTO-MOREIRENSE E ACOMPANHE AQUI, AO MINUTO, A PARTIDA.