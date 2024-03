«Desastre», «massacre» e «bofetada» são algumas das descrições que a imprensa internacional escolheu para caracterizar a desnivelada vitória do FC Porto sobre o Benfica no domingo à noite, em jogo 24.ª jornada da liga portuguesa.

O campeonato português raramente tem muito espaço na imprensa estrangeira, mas um clássico chama sempre a atenção, particularmente em Espanha e no Brasil, tendo em conta que os dois rivais têm jogadores originários destes países, mas já teve menos destaque em países como Itália ou França.

O que dizem os jornais estrangeiros sobre o clássico

Marca (Espanha): «Manita do Porto ao Benfica no clássico…para alegria do Sporting», escreve o jornal desportivo mais vendido em Espanha, que diz ainda que Galeno liderou com dois golos, enquanto Nico González «brilhou com luz própria».

Diario As (Espanha): «Algum seguidor do futebol português por aqui? Defrontaram-se os dois maiores clubes do país (com respeito pelo Sporting) e, mais do que uma manita, foi uma grande bofetada que o FC Porto deu ao Benfica».

🇵🇹 ¿Algún seguidor del fútbol portugués por aquí?

Mundo Desportivo (Espanha): «Nico González cresce no FC Porto». O jornal catalão dá total destaque à exibição do antigo jogador do Barcelona, referindo que o médio fez a assistência para o quarto golo da equipa de Sérgio Conceição. O jornal diz ainda que o jogador galego, filho de Fran, está a crescer a olhos vistos e que, no clássico, ajudou o FC Porto a «ressuscitar» na liga portuguesa.

Sport (Espanha): «Manita do Porto ao Benfica com um Galeno colossal». Além dos dois golos de Galeno, o jornal também diz que Nico González está a marcar pontos e que Di María teve uma «noite pesada».

BBC (Inglaterra): Benfica humilhado pelo Porto antes do embate com o Rangers. O site da televisão inglesa faz uma comparação da goleada consentida pelo Benfica no Dragão, com a derrota que o Glasgow Rangers, líder da liga escocesa, concedeu, em casa, diante do Motherwell (1-2), lembrando que os dois emblemas defrontam-se na quinta-feira para a Liga Europa, mas diz que a derrota do Benfica «foi ainda pior» do que a do líder escocês.

The Scotsman (Escócia): «Benfica sofre derrota aterrorizante antes de defrontar o Rangers». Jornal escocês escreve que o clube da Luz deixou escapar vantagem na luta pelo título português e também diz que é o segundo desaire da equipa de Roger Schmidt na mesma semana, juntando também a derrota do Benfica em Alvalade.

Kicker (Alemanha): «Desastre no clássico». O portal alemão destaca Roger Schmidt e fala num «Benfica muito fraco» e destaca o golo de Wendell que, antes de chegar ao FC Porto, chegou a jogar no Bayer Leverkusen.

Globo (Brasil): «Porto massacra o Benfica em clássico com show brasileiro». Portal brasileiro destaca os dois golos de Galeno, recordando que o brasileiro é um dos melhores marcadores da Champions, juntando ainda os golos dos compatriotas Wendell, convocado para a seleção, e Pepê, num clássico que contou com oito brasileiros nos dois lados das barricadas.

Diário Olé (Argentina): «Lição ao Benfica e expulsão de Otamendi». O jornal argentino destaca, além do resultado volumoso, a prestação dos argentinos, dizendo que Alan Varela foi mais feliz do que Otamendi e Di María.