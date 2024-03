O FC Porto venceu o Vizela este sábado por 4-1, no Estádio do Dragão, em jogo da 26.ª jornada da Liga. Com esta vitória, a equipa de Sérgio Conceição reduz a diferença para o Benfica (3 pontos) e para o Sporting (4 pontos) que só jogam este domingo.

O Vizela até marcou primeiro, com um autogolo de Pepe, mas o FC Porto acabou por virar o resultado, na segunda parte, depois do adversário ficar reduzido a dez, com golos de Francisco Conceição, Pepê, Evanilson e Toni Martínez.

Veja o resumo do jogo: