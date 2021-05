O Sporting vai ser recebido esta tarde nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa e o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) fez apelo aos adeptos leoninos e anunciou perímetro alargado.



A equipa verde e branca vai ser homenageada pela autarquia pela conquista do campeonato nacional numa cerimónia com início marcado para as 16h00 sem adeptos. De qualquer forma, a PSP «vai implementar um perímetro alargado que envolve a Praça do Município e artérias circundantes para evitar a afluência de adeptos, bem como concentrações e ajuntamentos na imediações».



Na mesma nota enviada às redações, a PSP alerta ainda para possíveis condicionamentos da circulação na Rua do Arsenal, Rua do Comércio, Rua Aúrea, Largo de São Julião, Rua de São Julião, Rua Nova do Almada, Rua Henriques Nogueira e Rua da Prata.



O comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP:

O policiamento incidirá igualmente na fiscalização de trânsito/estacionamento para garantir a fluidez da circulação automóvel, prevendo-se restrições de trânsito automóvel e pedonal como medida de segurança necessária.

A Polícia de Segurança Pública reitera o apelo a que todos os cidadãos cumpram as normas em vigor relativamente à prevenção da propagação da pandemia COVID 19, evitem deslocar-se ao local do evento e respeitem as indicações dadas pelas autoridades.