O futebolista Giannelli Imbula, de 28 anos, foi confirmado, esta terça-feira, como reforço do Portimonense, clube da I Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado, a SAD do Portimonense refere que o franco-congolês «compromete-se até junho de 2022» com o clube de Portimão, treinado por Paulo Sérgio.

O antigo jogador do FC Porto, que estava em negociações para reforçar os algarvios, está assim de volta a Portugal cinco anos depois de ter saído dos dragões.

O jogador foi apresentado junto do vice-presidente da SAD dos auri-negros, Robson Ponte, tendo referido que, «embora tivesse sido contactado por outros clubes», o que o «fez aceitar o convite foi o projeto» que lhe foi apresentado. «Já conhecia o país, uma vez que já representei o FC Porto», referiu Imbula, citado pelos canais do clube.

Imbula, que passou apenas meia época pelo FC Porto, em 2015/2016, após ter sido contratado por 20 milhões de euros ao Marselha – numa das transferências mais caras do futebol português – estava até ao momento desempregado. Nos dragões, participou em 21 jogos.

Nos últimos meses, já no decorrer da época 2020/2021, Imbula treinou à experiência em dois clubes franceses, o Guingamp e o Nantes, mas acabou por não assinar contrato.

Depois da passagem pelo FC Porto, Imbula rumou aos ingleses do Stoke, numa transferência feita a troco de 24 milhões de euros. Regressaria ainda a França para jogar no Toulouse, passando depois pelos espanhóis do Rayo Vallecano, nos italianos da Lecce e nos russos do Sochi. Em Itália e na Rússia, acabou por jogar pouco – apenas um total de cinco jogos – devido a várias lesões e problemas físicos.