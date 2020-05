O avançado do Gil Vicente, Samuel Lino, mostrou-se ambicioso quanto ao futuro do clube no principal campeonato português, crendo que os barcelenses podem ir além da permanência na prova. Aos 20 anos, traça metas mais altas para a sua carreira como futebolista.

«Agora quero terminar bem a época, com golos e boas exibições. Futuro? Almejo assinar por um grande clube europeu, conquistar títulos e ganhar um Mundial pela seleção», afirmou Lino, em declarações publicadas esta quinta-feira, pelo clube minhoto, orientado por Vítor Oliveira, técnico que o brasileiro diz ter feito «uma grande diferença» no seu «processo de evolução».

O jogador sul-americano, que passou pela formação do São Bernardo e do Flamengo antes de chegar a Portugal, espera que o Gil volte forte «e com as grandes exibições» que estava a realizar antes da paragem da I Liga, devido à pandemia da covid-19.

«Queremos entrar em todos os jogos para ganhar e subir na tabela, mostrando que somos capazes de conseguir a melhor classificação possível», sublinhou o dianteiro, que leva 16 jogos e um golo pelos barcelenses.