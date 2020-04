Bozhidar Kraev doou centenas de materiais de proteção individual à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos para o combate à Covid-19.



«Estou com a sensação de missão cumprida, que me faz sentir com mais paz de espírito e que me dá mais força para continuar a ajudar as pessoas. Ao mesmo tempo, é uma forma de reconhecimento aos heróis que estão na linha da frente desta pandemia e que lutam pela vida das pessoas sem limites», referiu o jogador do Gil Vicente, citado numa nota publica pelo clube nas redes sociais.



O internacional búlgaro foi recebido pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, Nuno Reis, no âmbito de uma ação solidária promovida pela Stellar Group, agência que representa o jogador e está a reforçar a segurança de utentes e profissionais de 24 instituições nacionais, de modo a minimizar os riscos de contágio do novo coronavírus.



Kraev, que pertence aos quadros dos dinamarqueses do Midtjylland, leva cinco golos em 26 jogos pelo emblema barcelense.