À procura de um ponta de lança desde a saída de Fran Navarro, o Gil Vicente oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Jorge Aguirre, que chega a Barcelos a custo zero.

O jogador de 24 anos terminou a ligação ao Osasuna e assinou um contrato de três temporadas com os gilistas.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Formado na Real Sociedad, Aguirre foi cedido ao Mirandés em 2021/22 e, na última época, representou a equipa B do Osasuna: em 36 jogos, apontou cinco golos.

«Jorge Aguirre é um ponta de lança com boa mobilidade na grande área, capaz de rematar com os dois pés e destacado poder de impulsão e jogo aéreo», escreveram os barcelenses na apresentação do jogador espanhol.