Santiago Morales, diretor do futebol do Independiente del Vale, recordou que o Sporting só tem 50 por cento do passe e que não há um preço estipulado para os outros 50 por cento. Até porque se o jogador continuar a evoluir bem, o preço dessa percentagem do passe será cada vez maior.

«Nós temos 50 por cento do passe. Não temos de lhe atribuir um valor, porque os jogadores não têm um valor fixo. Quer dizer, não podemos afirmar que este jogador tem estas qualidades, joga nestas condições, portanto vale tanto. O mercado é que dita o valor», referiu ao El Canal del Futbol.

«Nós não recebemos ainda nenhuma proposta, nem do Sporting nem de outra qualquer equipa. Temos visto exatamente o mesmo que toda a gente tem observado nas redes sociais, ou seja, que existem equipas da Premier League interessadas nos direitos económicos do Gonzalo Plata.»

Por isso, o Independiente del Valle não vê nesta altura qualquer urgência em vender os 50 por cento do passe que ainda tem de Gonzalo Plata, esperando que apareça uma boa proposta.

«Vemos o Gonzalo Plata com um potencial muito alto, pela qualidade que tem e todas as virtudes que tem, mas não posso nesta altura atribuir-lhe um valor», concluiu Santiago Morales.

Segundo o Maisfutebol conseguiu saber, de resto, o Sporting terá sempre interesse em adquirir esses 50 por cento do passe que estão na posse do clube equatoriano, mas isso não é nesta altura um tema: os esforços da direção leonina estão virados para os problemas financeiros provocados pela pandemia atual.