O guarda-redes do Arouca, Ignacio de Arruabarrena, foi eleito o guarda-redes do mês de abril, informou a Liga, na manhã desta quarta-feira.

O guardião de 26 anos recebeu 30,16 por cento dos votos dos treinadores principais da Liga.

Arruabarrena, que se tem destacado na baliza do atual quinto classificado da I Liga, superou Paulo Vítor, do Desportivo de Chaves (20,63 por cento) e Diogo Costa, do FC Porto (14,29 por cento), que tinha vindo a ser o vencedor da distinção sucessivamente desde outubro.

O uruguaio fez os cinco jogos do Arouca em abril, com três vitórias, um empate e uma derrota e defendeu um total de três penáltis.