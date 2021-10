Andar com a casa às costas tem destas coisas.

O Belenenses fez neste domingo o último em Leiria, que tem sido a ‘casa emprestada’ neste início de época, mas quem olhasse para os mastros das bandeiras no estádio… nem ia reparar.

Tudo porque apesar de terem sido hasteadas as bandeiras da Liga, da Federação e do Tondela, a do Belenenses não o foi.

Segundo apurou o Maisfutebol, a ausência da bandeira deveu-se ao facto de o roupeiro do Belenenses, habitual responsável pela bandeira, ter tido um problema de saúde que o impediu de estar no jogo.

O clube cumpriu a obrigatoriedade de hastear as bandeiras da Liga e da Federação, cujas ausências valem multas, mas não conseguiu ter disponível a sua própria bandeira no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria.