João Félix foi distinguido com o prémio «Talento que marca o Mundo» de setembro, que resulta de uma votação feita pelos embaixadores da Liga Portugal.



O internacional português participou em todos os seis jogos do Barcelona no mês passado, tendo assinado três golos e duas assistências. É, atualmente, o melhor marcador dos blaugranas na Champions, refere a Liga.



«É um orgulho, significa que o trabalho está a ser visto e recompensado», começou por dizer o jogador de 23 anos, citado pelo organismo.

«É uma forma de demonstrarem que estão atentos ao meu trabalho e estou contente por ter recebido este prémio», acrescentou. .