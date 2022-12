Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, à SportTV, após a vitória por 2-0 em Chaves, em jogo da 14.ª jornada da I Liga:

«Encontrar o nosso jogo era importante para nós. Confesso que, até mais importante do que a vitória, precisamente isso: encontrarmos o nosso jogo, porque acreditávamos que estávamos mais perto de fazer um jogo como o de hoje e mais perto de ganhar. Foi isso que aconteceu. Fizemos uma primeira parte muito boa, conseguimos controlar o jogo, a espaços até dominá-lo. Criámos várias situações de golo e penso que fomos superiores na primeira parte. Na segunda parte, há reação do adversário, natural. Não deixámos de tentar incomodar o adversário no último terço. Tivemos outras oportunidades, mas fundamentalmente o equilíbrio que tivemos, o tático e o emocional, que nos levou a uma vitória segura e justa.»

[Entrada do Ivo Rodrigues para uma zona mais central:] «Também tem a ver com a estratégia. Tínhamos o Iván Jaime sobre a esquerda. Estava muito bem, confortável no jogo. Testámos ali um jogador na frente do Cádiz e do Pablo depois do Rui e achámos que o Ivo podia congelar um bocadinho o jogo, ficar com a bola, criar dinâmicas para gerir o jogo, tendo em conta a reação forte do Chaves e resultou em pleno. Entrou muito bem, como os outros.»

«Referir a minha satisfação, não gosto de falar em termos individuais, mas hoje tenho de dar os parabéns a dois meninos de 18 anos da nossa formação, o Pablo e o [Gustavo] Sá, que fizeram um jogo enorme. E outro menino também que tivemos na baliza, que num momento decisivo foi fundamental. Um menino que já falhou muitas vezes, já errou muitas vezes, mas tem 21 anos e é um guarda-redes tremendo. Infelizmente não vai ficar muito tempo no Famalicão. Parabéns a esses três, mas uns parabéns enormes à equipa.»

[Desejos para 2023:] «É bom relembrarmos: vivemos em tempos de guerra aqui ao lado e precisamos é de muita paz e se o futebol puder ajudar, ótimo. De resto, saúde para toda a gente.»