O FC Porto bateu o Salgueiros, do Campeonato de Portugal, com um golo solitário do brasileiro Evanilson, num jogo-treino realizado no Olival.

Com metade do plantel ao serviço das seleções, Sérgio Conceição aproveitou a visita do vizinho de Paranhos para prosseguir a preparação para o jogo com o Sintrense, jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal marcado para as 18h45 da próxima sexta-feira.

Otávio, ainda a recuperar de um problema físico, que o afastou da convocatória da seleção, fez apenas tratamento e trabalho de ginásio e não foi utilizado neste «teste» com o Salgueiros.