O extremo do Sporting, Jovane Cabral, saiu lesionado ao intervalo do jogo ante o Belenenses, na Cidade do Futebol, para a 28.ª jornada da I Liga.

Jovane, que bisou na primeira parte, saiu com queixas físicas do gémeo da perna direita, tendo sido substituído por Francisco Geraldes.

