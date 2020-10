O FC Porto continua a preparar a receção ao Gil Vicente. Na sessão desta sexta-feira no Olival, Marcano fez treino condicionado, enquanto Otávio e Luís Díaz trabalharam com o grupo (treino integrado condicionado).



Ivan Marcano fez também ginásio, enquanto Luis Díaz, que saiu com queixas diante do Manchester City, está a contas com uma mialgia de esforço na coxa esquerda e fez tratamento.

Já em conferência de imprensa, Sérgio Conceição antecipou a ausência de Luis Díaz no jogo deste sábado, enquanto Otávio está em dúvida. O técnico dos dragões não contou ainda com o guarda-redes Mbaye, que recupera de lesão.



O FC Porto recebe o Gil Vicente, este sábado, em encontro da quinta jornada da I Liga, agendado par as 20h30.