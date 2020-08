O KF Shkodra informou que o lateral-esquerdo Marcelino Preka vai realizar um período de testes no FC Porto.



Numa curta nota divulgada nas redes sociais, o emblema albanês explicou que o jogador de 17 anos foi convidado para os dragões a treinar-se no Olival.



Preka, internacional pelos sub-17 da Albânia, já divulgou fotografias da cidade do Porto nas redes sociais.



Mbas nje ftese qe ka ardhur prane KF.Shkodra sot Marcelino Preka ka mberritur ne Portogali prane klubit Porto per nje testim disa ditor (...) @kfShkodra pic.twitter.com/oiMrX3oH3J — KF Shkodra (@kfShkodra) August 16, 2020