O treinador do Rio Ave, Mário Silva, acredita numa surpresa frente ao Sp. Braga, na partida que fecha a décima jornada da Liga, agendada para esta terça-feira.

«Este Rio Ave não é igual ao do ano passado, pois temos soluções diferentes para contrariar os adversários. Descobri um bloco de notas de Carlos Carvalhal [risos], e acredito que vamos conseguir criar uma surpresa, para estrategicamente fazer um bom jogo e ganhar», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Mário Silva acredita que Carvalhal terá menos dificuldades em preparar este jogo «porque conhece quase todos os jogadores do plantel vilacondense», já que trabalhou nos Arcos na época passada.

«São duas equipas que gostam de atacar, que promovem o jogo ofensivo, que querem ganhar e promovem um futebol aberto. Certamente será uma partida agradável para os adeptos que a vão seguir em sua casa.»

«Depois de não termos conseguido marcar em alguns jogos, deu-nos confiança termos desbloqueado essa situação no último jogo, frente ao Famalicão [para a Taça de Portugal]. Percebemos que o caminho é esse e que temos de continuar a insistir nessas situações de ataque, porque a qualquer momento a bola vai entrar, como aconteceu», apontou ainda.

Questionado sobre Lucas Piazón, médio que não tem sido utilizado nos últimos jogos, o técnico explicou que tem sido assim apenas por «opção».

«Estamos apenas focados no nosso, tentando tirar o máximo partido dos jogadores para crescermos enquanto equipa. Tudo o que se tem falado publicamente [de entradas e saídas] são meras especulações. O mercado, a seu tempo, iremos abordá-lo», referiu ainda, sobre o mercado.

Sobre o futuro, Mário Silva diz que gosta de estar no Rio Ave: «Não vale a pena abordar a questão do futuro de uma forma tão assertiva. Isto muda tudo de um dia para o outro. Mas posso dizer que gostava de estar no Rio Ave. É uma casa em que cheguei há pouco tempo, mas que me dá garantias de poder crescer enquanto treinador e fazer um bom trabalho.»

O Rio Ave joga frente ao Sp. Braga esta terça-feira, a partir das 20h15.