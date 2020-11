O Marítimo está há quatro jornadas sem vencer na Liga - triunfou no Dragão - e recebe na segunda-feira o Benfica. Lito Vidigal está convencido de que a equipa estará mais perto dos três pontos se os seus jogadores forem «ambiciosos» contra as águias.



«Se formos uma equipa forte, solidários, coesos e acima de tudo mais ambiciosos do que o Benfica, temos possibilidades de vencer», referiu Lito Vidigal na antevisão à receção aos homens de Jorge Jesus.



Lito disse que está treinar uma equipa «jovem» e pede «tempo» para chegar aos bons resultados. «Vamos continuar a fazer o nosso caminho de forma segura e progressiva. Temos uma equipa com jovens que estão pela primeira vez a jogar na nossa Liga. Temos de dar tempo a esses jogadores.»



O grande problema de Lito está, nesta altura, no centro da defesa. René Santos é o único central seguramente disponível.



Zainadine está em Moçambique, infetado pela covid19, enquanto Kerkez e Lucas Áfrico saíram lesionados do jogo em Penafiel para a Taça de Portugal. Kerkez tem um traumatismo no tornozelo esquerdo e Áfrico uma entorse na mesma zona do pé.



A morte de Vítor Oliveira também mereceu de Lito alguns comentários. «Conheci o Vítor Oliveira há muitos anos, foi meu treinador, é um amigo que parte. É ainda um momento que parece que nos cria ainda algumas dúvidas e parece que não é verdade.»