Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do estádio do Marítimo, após a derrota por 2-1, em jogo da segunda jornada da Liga:



«Fomos superiores do início ao fim do jogo. Está a ser difícil compreender como é que perdemos o jogo, cometemos duas falhas defensivas, que não tínhamos de cometer e não fomos capazes de marcar três golos.

[Sobre o segundo golo do Marítimo:]« Foi um remate que não deveria ter nenhum perigo, cometemos um erro, como pode cometer qualquer jogador, mas esse erro custou o segundo golo e, a partir daí, o Marítimo fez o seu jogo e nós não conseguimos fazer um golo no segundo tempo, nada mais.»