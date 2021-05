A Polícia de Segurança Pública (PSP) aconselhou os adeptos do Sporting a não se juntarem nas imediações do Estádio de Alvalade, na quarta-feira, para o jogo da 34.ª e última jornada da Liga, adiantando que será montado um perímetro de segurança em redor do recinto.

Em conferência de imprensa realizada em Moscavide, na sede do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o intendente da PSP Francisco Alves explicou que será criada uma rede em torno do Estádio José Alvalade, de modo a evitar ajuntamentos de adeptos, por causa do contexto pandémico.

«Em todo o redor do complexo, a 360º, existirá um perímetro alargado que ajudará as pessoas ou as encaminhará para outros locais que não a aproximação ao estádio. […] Aconselhamos todos, conforme já fizemos no passado, […] não se desloquem para as imediações do estádio, vai haver congestionamento do trânsito e, obviamente, seremos breve o quanto possível desde que colaborem connosco», disse Francisco Alves.

De acordo com a PSP, o perímetro de segurança vai ser iniciado a partir das 15h00, quase sete horas antes do início do Sporting-Marítimo, a contar para a 34.ª e última jornada da Liga.

O intendente Francisco Alves salientou que o planeamento visa garantir que as equipas cheguem ao Estádio José Alvalade «em segurança e no seu devido tempo» e que as «regras, decretadas pelo estado de calamidade, sejam cumpridas».

«Na envolvência do estádio, as artérias que terão condicionamento, quer por meio de transporte, quer apeado, a saber são: rua Alfredo Trindade, rua Fernando da Fonseca, rotunda Visconde de Alvalade [rotunda do Leão], rua António Stromp, rua Francisco Stromp, rua Moniz Pereira, estrada de Telheiras sobre o viaduto da Avenida Padre Cruz, rua Cipriano Dourado, rua Professor Armando Santos Ferreira e os acessos ao terminal do Campo Grande», enumerou.

Francisco Alves alertou ainda para possibilidade de condicionar a Avenida Padre Cruz e a Alameda da Linhas Torres, caso o planeamento inicial da PSP não seja cumprido.

«Haverá valências que encaminharão as pessoas para os seus destinos», sustentou, reiterando que os adeptos deverão «respeitar o dever cívico de recolhimento» e «não promover ajuntamentos desnecessários», no sentido de garantir «um evento tranquilo e em segurança».