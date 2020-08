O Boavista já chegou a acordo com Javi Garcia para as próximas três épocas, apurou a TVI e o Maisfutebol.

De acordo com as informações recolhidas, o médio chegou na última noite à cidade do Porto para acertar os últimos detalhes e assinar contrato com os axadrezados. O internacional espanhol, que deve ser oficializado ainda esta quarta-feira, prepara-se assim para regressar a Portugal depois de ter jogado no Benfica entre 2009 e 2011.

Lembre-se que Javi Garcia já rescindiu com o Betis, formação que representou nas últimas três épocas.

A TVI e o Maisfutebol sabem ainda que o Boavista está a negociar com o Parma a contratação de Bruno Alves.