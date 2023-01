A jornada 16 terminou com mais uma derrota do Vitória de Guimarães num dérbi minhoto, ao perder em casa do Gil Vicente por 2-1, e agudizou a contestação dos adeptos ao técnico Moreno.

Considerando que as cinco equipas da região já se defrontaram todas entre si na primeira volta da Liga, o Maisfutebol fez as contas e chegou a uma conclusão nada famosa para a formação vimaranense.

Fizemos a «Liguilha dos minhotos» e, apesar de ocupar o 6.º lugar da Liga (com 24 pontos), o Vitória tem o pior registo quando as contas são feitas tendo por base os jogos entre o quinteto de clubes do Minho.

A formação do D. Afonso Henriques soma três pontos em 12 possíveis, resultado de uma vitória (3-2 frente ao Famalicão) e três derrotas, além de ter a pior diferença de golos (4-8) no total dos quatro jogos.

Em sentido claramente oposto está o Sp. Braga, atual 2.º classificado da Liga (com 37 pontos), que é líder na «Liguilha dos minhotos». Os «Guerreiros» dominam a seu bel-prazer com 12 pontos, fruto de quatro vitórias (1-0 ao Vitória, 2-1 ao Gil Vicente, 3-0 ao Vizela e 3-2 ao Famalicão), não tendo sequer qualquer golo sofrido (7-0).

Pelo meio desta tabela, a grande surpresa é o Vizela, que somou quase metade dos 21 pontos que tem na Liga, em que ocupa o 8.º lugar, nos confrontos com os vizinhos. A equipa agora comandada por Tulipa, que sucedeu a Álvaro Magalhães, tem três vitórias e um empate nesta tabela particular, em que ocupa o segundo lugar, com 10 pontos e 9-3 em golos.

Seguem-se Gil Vicente, com cinco pontos (um triunfo sobre o Vitória, uma derrota com o Sp. Braga e empates com Famalicão e Vizela), e Famalicão, quatro pontos (derrotas com Sp. Braga e Vitória, empate com o Gil Vicente e um triunfo com o Vizela).

Conquistas só longe do Minho

Quanto mais perto o adversário, pior para o Vitória. As batalhas com vizinhos têm sido amargas para os vimaranenses, que no total (Taça e Liga) somam duas vitórias (uma após prolongamento) e quatro derrotas contra os vizinhos. Mas pior: vêm de três derrotas consecutivas em dérbis locais, o penúltimo deles particularmente marcante.

Há menos de uma semana (a 11 de janeiro), os vitorianos passaram do sonho ao pesadelo em cinco minutos incríveis: aos 80m venciam por 2-0 em casa do Sp. Braga, aos 85m já perdiam por 3-2, permitindo uma reviravolta épica ao rival, que valeu a eliminação da Taça de Portugal nos oitavos de final.

Já nesta segunda-feira, a possibilidade de alcançar o Casa Pia no quinto lugar da Liga, gorou-se com a derrota em casa do Gil Vicente e, pouco antes, 2022 terminou com uma derrota pesada na deslocação ao vizinho Vizela.

Para o «Clube do Rei» as conquistas rareiam e as batalhas mais perto de casa têm sido as mais difíceis de travar.