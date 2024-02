Rui Borges, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Sp. Braga:

«Houve duas partes distinta. Entramos mal na primeira parte, não sei se a respeitar demasiando o Sp. Braga ou se sentimos a pressão do jogo. Os primeiros 25 minutos foram maus. Não tivemos critério na saída, perdemos muitas bolas na primeira parte de construção e deixamos o Braga crescer e ganhar confiança. Chegaram ao golo com mérito.

Na segunda parte fomos claramente melhores. Tivemos bola, a malta que entrou deu um refresh na equipa, entrou mais competente, mais intensa, mais proativa. Acabámos por cima do Braga, podíamos ter chegado ao empate, enquanto o Braga tentou quase sempre jogar em transição. Fica um sabor amargo porque foi uma primeira parte muito aquém do que somos e do que pretendíamos.

[mexidas no meio-campo] O Ofori e o Franco não sei se sentiram demasiado o jogo, há jogos em que não estamos tão bem, mas não foi só por aí. A linha defensiva também não esteve bem e houve muitos chutões na frente. Na tabela estamos bem classificados e tínhamos de vir aqui impor o nosso jogo. Se tivéssemos essa coragem, podíamos criar instabilidade no Braga. Foi o único jogo em que estava zangado ao intervalo. Com o Porto perdemos cinco, mas até ao segundo golo fizemos grande jogo. Somos uma equipa que gosta de ser pressionante, mas não conseguimos. Faltou-nos um pouco de agressividade para sair daqui com pontos, mas a sorte dá muito trabalho e é porque não trabalhamos o suficiente.

[exibição de Asué] O Asué fez um bom jogo para quem está aqui há cinco dias teve o mérito de pôr o treinador a olhar para ele e pensar que podia ser titular. É um jovem que vem da Liga 3, tem muito potencial, precisa de trabalhar muito, mas fiquei surpreendido porque é um miúdo muito inteligente. Para quem está aqui há quatro ou cinco dias, fez um excelente jogo. É um miúdo que tem um potencial e pode crescer imenso. Por isso é que o Moreirense acreditou nele.

[conseguiu seduzir os jogadores para posições do Braga e Guimarães] A ambição era um pouco essa, enquanto treinador tentei fazer acreditar que podíamos ter chegado mais acima e se queremos chegar mais acima temos de fazer mais. Era essa a minha frustração ao intervalo, não adianta dizer que queremos chegar lá acima se não formos ambiciosos e corajosos e nestes jogos temos de dar mais alguma coisa. Estes jovens se querem chegar a um patamar superior tem de dar mais nestes jogos»