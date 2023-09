Paulinho vai começar no banco a receção do Sporting ao Moreirense, partida está agendada para as 20h30, em Alvalade.



O internacional português perde o lugar na equipa inicial para Marcus Edwards depois de ter sido eleito o melhor avançado e jogador da Liga em agosto.



Siga o jogo AO MINUTO, aqui.



As equipas oficiais:



Sporting: Adán; Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Morita, Hjulmand e Nuno Santos; Pote, Gyökeres e Edwards.



Suplentes Sporting: Franco Israel, Matheus Reis, Neto, Dário Essugo, Trincão, Paulinho, Geny, Fresneda e Bragança



Moreirense: Kewin; Fabiano, Maracás, Marcelo e Godfried Frimpong; Gonçalo Franco e Lawrence Ofori; Pedro Amador; Alanzinho e Camacho; André Luís.



Suplentes Moreirense: Caio Secco, Ismael, Matheus Aiás, Wallisson Maximo, Antonisse, Kodisang, Madson Monteiro e Gilberto Batista.