Declarações do treinador do V. Guimarães, Ivo Vieira, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o FC Porto, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

«Nos primeiros 20 minutos não estivemos em jogo. Tivemos dificuldades, mas também por mérito da pressão do FC Porto, da sua organização defensiva. Trabalhámos uma estratégia em organização defensiva para que o FC Porto não chegasse tantas vezes à nossa baliza. Tivemos de corrigir ao intervalo, de forma mais precisa, porque não estávamos a fechar nos nossos alas como devíamos e o FC Porto foi superior. Depois, equilibrámos o jogo, mas admito que o FC Porto, na primeira parte, tivesse algum ascendente.»

«Segunda parte diferente, a criar mais problemas ao FC Porto, a chegar à igualdade de forma merecida. Depois, cinco, seis minutos em que podíamos fazer algo mais e, numa bola batida pelo central na profundidade, consentimos um golo, com uma bola nas costas da linha defensiva. O FC Porto ganhou, parabéns, foi melhor porque marcou dois golos, mas naquilo que foi o jogo, os jogadores trabalharam para outro resultado.»

«Tenho de estar ciente do trabalho feito e do desempenho dos jogadores ao fim de semana. A ideia é passada para eles, cumprem quase na íntegra. Isso tem de proporcionar-se com golos para somarmos pontos. Isso não tem acontecido, também aqui um opositor forte. Não fico frustrado quando sinto que jogadores dão tudo, levam a ideia para jogo. Não ficamos satisfeitos, mas nada de frustrações. Temos aqui muita juventude que tende a crescer. Ter mais jogo, ter mais oportunidades, os jogadores do FC Porto tem outro tipo de maturidade, jogam na Liga dos Campeões, estão constantemente na Liga Europa e são jogadores mais crescidos mentalmente. Sei o que tenho e até onde posso ir, acredito que posso fazer mais a cada jogo.»

[Sobre os insultos a Marega:] «Eu vou fazer uma observação e amanhã, provavelmente, serei alvo de pessoas que não conheço de lado nenhum, que não conhecem a minha pessoa, como humano, vou estar sujeito a que me chamem nomes e qualquer tipo de crítica. Para evitar disso, preferia não falar de uma situação que não estou bem ciente. Ouvi assobios, depois vi o comportamento do Marega. Se aconteceu essa provocação, não deve acontecer. Devemos ser íntegros e ter uma personalidade digna no futebol. Sou sincero e verdadeiro, não me apercebi de alguma situação. Não quero estar a dar uma opinião sobre uma situação que não vi e não tenho factos concretos para poder comentar. Peço que me respeitem nesse campo. Se visse um comportamento menos adequado ou não vá ao encontro da personalidade e postura que se deve ter no futebol, comentava, também comentava sem problemas. O nosso futebol já está um bocadinho a fervilhar. Não descurando se houve comportamentos menos adequados, não o devemos ter, devemos respeitar os adversários, os nossos jogadores e devemos ter uma postura diferente no futebol.»