FIGURA: Antunes

Já chorou. Já se emocionou. Já muito apontou para o emblema em alturas de sofrimento. Este sábado, várias emoções, mas por fim alegria. Antunes fez o único golo de um triunfo muito importante na luta pela manutenção, não tremendo na grande penalidade perante Gabriel Batista aos 54 minutos. Fez o seu primeiro golo na I Liga em 2022/23, que se traduziu em três pontos que tiram o Paços do último lugar ao fim de quase cinco meses. Foi substituído e acabou a cumprimentar vários adeptos junto à bancada. É um símbolo deste Paços e vive um dia feliz.

MOMENTO: Antunes dá um pontapé na lanterna

O Paços sai do último lugar ao fim de 14 jornadas e foi o golo de Antunes a permitir o triunfo sobre o Santa Clara, que agora é o novo “lanterna vermelha” do campeonato. Com um pontapé decidido, com o pé esquerdo, Antunes fez a diferença no lance que acabou a definir o resultado.

OUTROS DESTAQUES

Holsgrove: belíssimo jogo do escocês, porventura o melhor em campo na equipa do Paços, apesar de não ter tido a ligação direta ao resultado dada pelo golo de Antunes. Foi um dos grandes responsáveis pela boa dinâmica do Paços no ataque praticamente ao longo de todo o jogo, também defendeu em alturas importantes e é o médio que “ganha” a falta para penálti, após um boa iniciativa em que contornou Bruno Jordão antes de António Nobre confirmar a infração.

Ygor Nogueira: uma boa atuação do central do Santa Clara no regresso à competição, após dois jogos de castigo. Teve alguns cortes importantes, ganhou muitos dos duelos perante adversários e deu qualidade no passe, mas a exibição foi insuficiente para um resultado positivo.

Marafona: fez apenas uma defesa na primeira parte e, sobretudo na parte final do jogo, deu alguma da tranquilidade necessária ao emergir na área para agarrar algumas bolas e acabar com o possível perigo vindo de ataques do Santa Clara.