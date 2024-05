Paulo Sérgio assumiu a importância do jogo contra o Rio Ave e desejou que o Portimonense tenha «a sorte necessária» para alcançar o triunfo, numa partida da 33.ª ronda da Liga.



«É um jogo muito importante para nós, obviamente, e tudo faremos, dando o melhor de nós, para conseguir conquistar uma vitória, que tanto queremos dar a quem nos apoia. Preparámo-nos afincadamente, com a equipa a trabalhar bastante bem, e desejamos ter a sorte necessária e a capacidade para conseguir o resultado que mais nos interessa», referiu, em declarações divulgadas pelo emblema algarvio.



Os vila-condenses visitam o Algarve com a permanência já assegurada enquanto os algarvios estão em lugar de playoff - já escaparam à descida direta em virtude da derrota do Desp. Chaves com o Famalicão, esta sexta-feira. Ainda assim, Paulo Sérgio descartou um eventual relaxamento do Rio Ave.

«Isso é uma forma errada de olhar para a questão. Todo o profissional com brio tem sempre algo a ganhar cada vez que veste a camisola das suas cores. Portanto, sei bem das dificuldades que vamos encontrar amanhã [sábado], porque o Rio Ave é uma equipa com muita qualidade», garantiu.



O treinador dos alvinegros salientou que o Rio Ave tem «um processo de trabalho bem vincado, que vem do ano da subida» à Liga, em 2022, com «elementos de muita qualidade, que trabalham juntos há três ou quatro anos», e é «muito bem liderado».

«Sabemos que vamos ter de trabalhar muito para conseguir levar o barco a bom porto», avisou Paulo Sérgio, acrescentando que a preparação para esta partida não se alterou em relação ao que acontece habitualmente.

O treinador pediu ainda o apoio do público do Portimonense para um jogo crucial, assinalando que «dá um conforto muito maior» aos jogadores quando há «uma casa composta a puxar pela equipa».

«Sem dúvida nenhuma que é do interesse de todos conseguirmos a manutenção e nós tudo faremos para conseguir dar essa alegria», concluiu.



O Portimonense recebe o Rio Ave, este sábado, às 15h30.