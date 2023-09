Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a derrota com o Benfica (3-1), na sexta jornada da Liga:

«[Que ilações tira deste jogo?] Dignificámos a camisola que trazemos vestida. Tivemos a infelicidade de não fazer o golo no lance do penálti que podia trazer um resultado diferente, no nosso melhor momento, aquela perda quebrou-nos um bocadinho. Dar os parabéns aos jogadores pelo excelente trabalho. Não entrámos bem, pouco agressivos e contra uma equipa desta qualidade fica mais difícil quando não se entra a cem por cento na intensidade e agressividade.

[Foi ansiedade ou nervosismo?] Não. É adaptação. Muita gente tirou daqui uma bela aprendizagem, testou-se pela primeira vez, viu que é capaz e isso só nos pode ajudar a crescer.

[Ataque móvel] Mobilidade, velocidade, para não dar referências, para tentar explorar a velocidade nas costas da defesa do Benfica, mas o Benfica controlou muito bem a bola, não nos deu muitas saídas. Quando pudemos sair, não metemos em prática o plano. Depois resolvemos alterar para tentar complicar a vida ao Benfica de outra forma. Demos uma excelente resposta no segundo tempo, mas não chegou, ficou curto.

[O que é que a equipa pode levar para o futuro?] Tem de ser uma aprendizagem para muitos destes jovens, mais um teste duro onde deram uma boa resposta e que os vai ajudar a crescer.»