Bombonera, Turk Telekom, Westfallen? Não, não. Dragão. O clássico bem pode ter começado com canções de embalar que eclodiu em ruido estridente.

Durante 90 minutos, houve artistas em palco, adrenalina e puro rock ‘n roll.

Depois do apito final, porém, a música desafinou.

Houve objetos atirados das bancadas, confrontos entre jogadores, staffs técnicos em campo, expulsões – o médico do FC Porto Nelson Puga chegou a ser empurrado por Bruno Tabata. Enfim, um espetáculo com um triste final, após um duelo frenético, mas dentro dos limites enquanto o jogo durou.

Pepe, Marchesín, Tabata, Palhinha e o diretor-desportivo leonino Hugo Viana foram expulsos já após os 90. Salvou-se o bom exemplo de Sérgio Conceição e Ruben Amorim depois de toda a confusão se abraçaram.

Esta noite, o embate entre FC Porto e Sporting terminou em empate e com uma derrota do futebol português.

Dois golos e um ponto para cada lado, deixam o líder com seis pontos de vantagem sobre o campeão nacional.

Houve uma batalha intensa em campo e uma atmosfera fervilhante fora dele.

Houve também muito futebol, entre os despiques e confrontos.

Puxando o filme atrás, o líder entrou avassalador e o campeão foi mais feliz.

Sem Porro e sem Pote, Amorim lançou Esgaio e Nuno Santos e manteve o seu 3-4-3 encaixado no 4-4-2 portista, com Taremi a entrar para fazer pareceria com Evanilson lá na frente.

Depois de um par de ocasiões portistas logo a abrir, o Sporting abriu o marcador aos 8m, num cruzamento de Matheus Reis, após falha de João Mário, a encontrar Paulinho para finalizar na cara de Diogo Costa.

Sofrido o primeiro golpe, o FC Porto continuou a pressionar a saída de bola adversária, num futebol de alta rotação.

Do lado contrário havia, porém, uma equipa que não se atemorizava com o pressing alto no campo ou com o ambiente nas bancadas.

O Sporting saía a jogar, ganhava ressaltos, os passes entravam por centímetros e as transições desdobravam-se com eficiência.

Foi assim que, perante o constante assédio portista, haveria de chegar o segundo golo da equipa de Ruben Amorim. 44 segundos de posse, bola a passar pelos pés dos 11 jogadores e… golo: de novo Matheus Reis a cruzar, desta vez largas, com Sarabia a tocar atrás para Nuno Santos a fazer o 2-0.

Castigo demasiado duro.

Mas nem aí a esmagadora maioria dos 48 500 espectadores esmoreceu.

É possível um estádio virar um jogo? No Dragão, isso pode muito bem acontecer.

Quatro minutos depois do segundo baque, começou a recuperação portista, quando Taremi descobriu Fábio Vieira, que rematou colocado para o fundo da baliza de Adán.

Fábio Vieira, convém sublinhar, é um craque da cabeça aos pés. Esta noite, vagabundo, à direita, à esquerda, nas costas dos pontas-de-lança, foi sobretudo ele a fazer a diferença no plano individual.

Num remate colocado aos 38m reduziu, num cruzamento açucarado aos 78m serviu Taremi para o empate.

Entre uma coisa e outra – e sobretudo depois do apito final –, o jogo entrou numa dimensão ‘Libertadores’: picardias, amarelos, protestos, muitos protestos, com os jogadores a dificultarem o trabalho a João Pinheiro, que se mostrou em dificuldades em controlar o jogo.

O segundo tempo praticamente começaria com o segundo amarelo e consequente expulsão de Coates, que a partir dos 49m deixou o Sporting a jogar com menos um e a olhar para o relógio.

Amorim lançou Palhinha, os leões fecharam-se. Muitas vezes jogavam com uma linha de seis e outra de três, limitando os espaços.

Foi pelo talento do solista Fábio Vieira que o FC Porto chegou ao empate num jogo em que dominou quase em absoluto. Os dragões tiveram mais do quádruplo dos remates (17-4), mais do dobro da posse de bola (67%-33%) e 9 cantos contra zero. Faltas foram mais de 30 (18 contra 13).

O FC Porto esteve perto de matar o jogo já nos descontos, mas Adán acabaria por agarrar in extremis o Sporting à luta pelo título.

Pode dizer-se que a equipa de Conceição desperdiçou esta noite um match point.

Perdeu também a oportunidade de chegar à 17.ª vitória consecutiva na Liga. Alcançou, ainda assim, o 50.º jogo sem perder.

Houve música, mas o dragão não embalou (ainda) em definitivo para o título. No entanto, fica a ideia de que é o FC Porto quem marca o ritmo desta liga.