Declarações do treinador do Boavista, Ricardo Paiva, à SportTV, após o empate ante o FC Porto (1-1), em jogo da 16.ª jornada da I Liga:

«Acho que fomos uma equipa extremamente competente no que foi trabalhado ao longo da semana. Uma equipa que sabia das mais-valias do FC Porto e que, na identificação dos pontos fortes do FC Porto, se conseguiu adaptar.»

«Eu acho que nós temos de ir paulatinamente atrás do nosso objetivo, temos trabalho de forma árdua e séria, os jogadores têm sido uns campeões na forma como têm recebido o trabalho no dia a dia. Sabemos bem para onde queremos ir e vamos fazê-lo de forma pautada, com os pés bem assentes na terra, para não incorrermos aqui em qualquer situação mais ilusória, ou qualquer distração. Eu disse isto no balneário: nós ganhámos três pontos hoje. Temos de nos manter sérios e bem focados.»

[Importância do 1-1 pouco depois do golo do FC Porto: «Foi muito importante, não deixámos avolumar, nem adensar o poder ofensivo do FC Porto. Com o golo, acabámos por não permitir que isso se avolumasse. Tivemos ainda, com uma grande defesa do Diogo Costa, uma oportunidade de virar o resultado. Na segunda parte, tivemos mais dificuldade e falta de critério a sair para o ataque, mas soubemos sofrer. Os jogadores foram uns campeões, tiveram uma atitude incrível, muito contente.»

[Desafio de olhar para o banco e ter de mudar também taticamente:] «É um desafio, mas como digo muitas vezes: temos de olhar para o que é e ser realistas e mesmo com as soluções, com jogadores fora de posição, acabam por crescer, ganhar mais-valias que podem ser úteis e correspondem de forma fantástica. Um desafio, sim, mas bem identificado e não vale a pena fazer muito sangue à volta disso, porque é desta forma que vamos viver e que temos de encarar, contente com os jogadores que entraram.»