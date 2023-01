Luís Freire espera um Paços de Ferreira com «qualidade» e «motivado» com a mudança de treinador para enfrentar o Rio Ave, numa partida da 16.ª jornada da Liga.



«Trocaram o treinador, mas o César Peixoto conhece bem o plantel. Não é uma mudança drástica, e há sempre motivação. Se voltou, é porque houve reconhecimento do trabalho que fez. Acredito que, em termos de anímicos, estarão num período em que querem lutar ao máximo para sair do lugar onde estão [última posição]», analisou.



O técnico dos vila-condenses garantiu, por isso, que a sua equipa vai encarar o duelo com «seriedade máxima» até pela «qualidade» do plantel pacense, enumerando alguns dos jogadores do oponente.

«Têm atletas que já foram campeões nacionais, como o Nico Gaitán ou o Antunes, e outros elementos experientes como o Marafona, Guedes, Maracás, Luiz Carlos. Estamos à espera de um jogo muito competitivo», vincou.

Sobre a sua equipa, Freire quer «foco, seriedade e alegria», considerando que o grupo «tem de estar orgulhoso pelo percurso que tem feito» e garantindo ambição «de vencer para chegar à marca dos 23 pontos».

«Queremos entrar a pressionar, a fazer o nosso jogo com bola, e a ser mais versáteis na construção ofensiva e nas variações rápidas para marcar golos. Além disso, temos de continuar com esta postura defensiva forte, sem sofrer golos», partilhou.

Questionado sobre o regresso do avançado ganês Aziz às opções, depois da transferência falhada para os egípcios do Al Ahly, o treinador garantiu que o jogador está preparado para dar o seu contributo à equipa.

«Podia ser difícil, mas o Aziz é um jogador de que toda gente gosta e que também se sente bem no Rio Ave. Podia ter chegado abalado, mas veio com o sorriso na cara, com vontade de treinar e trabalhar. Está a fazer uma grande época, e se for chamado sei que vai dar o máximo», disse.

Freire defendeu que o grupo «é extenso, com jogadores que chegam e sobram» e refletiu sobre os alegados insultos racistas de que Boateng foi alvo em Guimarães.

«As pessoas que têm comportamentos éticos negativos devem ser reprovadas, mas não quer dizer que as outras, que até estavam ao lado, mereçam o mesmo. É preciso, realmente, penalizar essas atitudes, mas ter cuidado ao saber analisar quem as tomou», referiu.

Joca e Lucas Flores são o únicos indisponíveis do Rio Ave para a receção ao Paços de Ferreira agendada para as 18h00 deste sábado.