Luís Freire espera que o Rio Ave consiga dar sequência às boas exibições que tem realizado nos últimos jogos frente ao Farense. Em conferência de imprensa de antevisão à partida deste sábado, o treinador vilacondense afirmou que a sua equipa melhorou depois do duelo da primeira volta com o emblema algarvio.

«Na nona jornada, depois do jogo com o Farense da primeira volta, tínhamos cinco pontos, e agora temos 24. A nível exibicional, temos crescido, há mais consistência no nosso jogo, tanto a nível ofensivo como defensivo”, disse Luís Freire.

Nas mesmas declarações, o treinador do Rio Ave considerou que o jogo da jornada 26 da Liga ainda não é decisivo para as contas vilacondenses no campeonato.

«Se falarmos em jogo decisivo a nove jornadas do fim, quando chegar o último não sei como o iremos qualificar. Todos os jogos contam para pontuar e para vencer, e temos de nos colocar na melhor forma para fazer as coisas bem, estando comprometidos com o plano de jogo e na consistência», concluiu Luís Freire.

O Rio Ave defronta o Farense este sábado, às 18h00, no Algarve, num encontro que vai ser arbitrado por Miguel Nogueira.