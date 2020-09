Mário Silva, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do estádio vilacondense, após o empate sem golos na receção ao Vitória, em jogo da segunda jornada da Liga:



«Nesta casa gostamos de ganhar sempre, mas acho que foi um jogo competitivo. Rodámos a equipa e os jogadores deram uma ótima resposta. Tivemos um jogo de 120 minutos há três dias contra uma equipa forte e que exigiu muito de todos nós. Era necessário gerir. Como perceberam, mudámos seis jogadores e isso transmite-nos confiança. Não fizemos o jogo que queríamos ofensivamente, ficámos um pouco aquém. Mas a resposta dos jogadores têm sido fantástica neste série de muitos jogos em tão pouco tempo.»



«O jogo há três dias não pode servir de desculpa. Temos de estar preparados para este tipo de competição. Defrontámos uma equipa competente e que nos tapou o espaço interior. Tínhamos de jogar por fora e custou-nos perceber que o espaço estava aí. Depois de chegarmos aos corredores, poderíamos jogar mais por dentro como gostamos.



De uma forma geral, a posse de bola foi equilibrada e o número de remates também. Acho que foi um jogo competitivo. É certo que não fizemos mais porque o adversário não permitiu, mas também porque não tivemos critério para explorar o espaço no momento certo. Acho que fomos competitivos. Defrontámos uma equipa com muita mobilidade, mas encaixámos rapidamente em termos defensivos. Gostamos de ter mais bola, mas este jogo era difícil frente a uma excelente equipa.



Não gostamos de empatar, mas se não for possível ganhar... É um mal menor. Tem sido um início de época duro e os jogadores têm sido verdadeiros campeões, tem mostrado disponibilidade para o trabalho.»





[Saídas de Mané e de Aderllan]:



«Infelizmente tanto um como outro tiveram algumas queixas. Foram dois dos jogadores que jogaram no jogo passado. O Mané queixou-se a meio da primeira parte e tivemos de o substituir. Não podemos correr riscos. O Aderllan apresentou também queixas. Espero que não seja nada de grave, mas era importante poupá-los.Estamos cá para isso. Temos de gerir e perceber que não podemos perder jogadores. Se podermos evitar lesões, vamos fazê-lo.»



«Felizmente a estrutura do clube permitiu-nos ter plantel equilibrado e de qualidade. Para alguns momentos, uns podem estar melhor preparados. Podemos ter uma equipa titular que comece hoje e daqui a dois meses temos outra. Neste momento sinto que não temos um 'onze'. Temos um plantel e não tenho problema nenhum. Tenho confiança em todos e acho que apesar de não termos ganho, sinto que não se notou muito a diferença em quem jogou um jogo ou outro. Tira-nos dores de cabeça, porque sabemos que qualquer um pode jogar.»