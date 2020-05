Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, disse querer «selar rapidamente a manutenção histórica» do clube na primeira divisão, no dia em que os açorianos viajam para o continente onde irão disputar os restantes jogos da Liga na presente temporada.

«Mantemos a nossa perspetiva que é a de lutar todos os jogos pelos três prontos, melhorar a classificação da época passada, selar rapidamente a manutenção histórica de três épocas consecutivas do Santa Clara na primeira divisão», disse o dirigente num vídeo enviado pelo gabinete de comunicação do clube.

O emblema açoriano viaja esta sexta-feira para Lisboa para disputar os restantes jogos da Liga, como visitado, na Cidade do Futebol, em Oeiras, devido à covid-19.

O presidente quer assegurar a permanência de modo a que o clube permaneça, pela primeira vez na sua história, por três épocas consecutivas na primeira divisão.

«Mas que isto [a manutenção] não seja um marco histórico, seja um marco de continuidade. Que a normalidade do futebol português seja o Santa Clara e os Açores muitos anos na Liga», ressalvou.

Rui Cordeiro referiu que o clube vai representar os Açores com «raça, ambição e humildade» e irá procurar «disputar os três pontos» em cada jogo.

«Longe da região, longe da nossa terra, mas levamos os açorianos e as açorianas no nosso coração. Quando jogamos, joga um arquipélago, joga a diáspora, e quem nos enfrentar vai ter de enfrentar todo o povo açoriano», acrescentou.

O presidente do Santa Clara defendeu que a equipa é «cada vez mais importante» enquanto um dos «embaixadores turísticos» da região.

«Também é importante que o Governo dos Açores sinta o carinho que os açorianos têm pelo Santa Clara e uma das melhores formas de promover os Açores é através do desporto, através do futebol», declarou.

No regresso do campeonato, os açorianos vão receber o Sp. Braga no dia 5 de junho, pelas 18h00, na Cidade do Futebol.

Nas restantes jornadas, a equipa de Ponta Delgada vai enfrentar o Vitória de Setúbal (fora), o Portimonense (casa), o Benfica (fora), o Boavista (fora), o Marítimo (casa), o Sporting (fora), o Aves (casa), Rio Ave (fora), e Vitória de Guimarães (casa).

Uma vez que o último jogo do campeonato frente aos vimaranenses ainda não tem data marcada, o emblema insular ainda não sabe quando irá regressar aos Açores.