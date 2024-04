O treinador do Estrela deixou, este domingo, uma mensagem de condolências pelo falecimento do filho de Rui Duarte, técnico do Sporting Braga. Sérgio Vieira, claramente emocionado, pediu para que os «próximos tempos possam ser melhores» e desejou muita força ao colega de profissão, ele que perdeu «aquilo que é mais valioso na vida».

«Quero deixar uma mensagem a Rui Duarte, pela perda daquilo que é mais valioso nas nossas vidas, que são os nossos filhos. Foi algo que o nosso grupo e a estrutura se preocupou muito em desejar que a vida o ilumine de outra forma. Que Deus o ilumine de outra forma. Estas questões que estávamos aqui a falar vêm muito depois disto. Por isso, que os próximos tempos possam ser melhor para todos», referiu o treinador em conferência de imprensa, após o empate frente ao Rio Ave.